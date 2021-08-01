Antalya ve Muğla'da yangına müdahale sürüyor

Türkiye genelinde 111 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde süren 6 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülke genelinde 28 Temmuz-1 Ağustos'ta çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Pakdemirli, "An itibarıyla devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4 bin 800 personel müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, 111 yangının kontrol altına alındığı, Antalya'da 2, Muğla'da 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere devam eden 6 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgisi yer aldı.

Manavgat ve Akseki'de çalışmalar sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Manavgat'ta ise 4 farklı bölgede 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaris ile Köyceğiz'de havadan müdahale yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Silifke'de soğutma çalışmaları başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayıldı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayıldı.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Gazipaşa'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.