Antalya Zeytinpark'ta korkutan yangın! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Antalya’nın merkezinde yer alan ve kentin en büyük yeşil alanı olarak bilinen Zeytinpark’ta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde bulunan, Antalya Ticaret Borsası'na ait Zeytinpark’ın orta bölümünde başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Toplamda 2 milyon 630 bin metrekarelik bir alana yayılan Zeytinpark, içinde 22 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 binin üzerinde ağaca ve birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Manisa’da yol yapımı sırasında kesilmekten kurtarılan 800 ve 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı da bu alanda korunuyor.