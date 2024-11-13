Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu
Türkiye İzmir'de hayatını kaybeden 5 kardeşi konuşurken, bir acı haber de Antalya’dan geldi. İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Yakın biz zamanda Antalya'nın Muratpaşa ilçesine taşındıkları öğrenilen İran uyruklu 3 kardeş evlerinde ölü bulundu.
Kardeşlerden haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirince, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm neden henüz bilinmiyor.