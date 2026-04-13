SON DEPREMLER LİSTESİ 13 NİSAN: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem, Antalya'da az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Akdeniz'de saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.17 kilometre olarak ölçülürken depremin merkez üssü Antalya Demre olarak açıklandı.
Akdeniz, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 08.48'de kaydedildi.
Depremin yerin 16.17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin ardından 2.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.
13 Nisan 2026 son depremler listesi...
08:52 - Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 2.4
08:48 - Akdeniz - Demre (Antalya) - 4.7
08:43 - Akdeniz - Demre (Antalya) - 3.5
08:26 - Simav (Kütahya) - 1.8
08:15 - Simav (Kütahya) - 1.3
08:12 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.9
07:42 - Ege Denizi - Datça (Muğla) - 2.1
07:37 - Şemdinli (Hakkari) - 3.4
07:30 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.3
07:22 - Akdeniz - Marmaris (Muğla) - 2.6
07:16 - Simav (Kütahya) - 1.3
07:13 - Kovancılar (Elazığ) - 1.9
06:52 - Ege Denizi - Datça (Muğla) - 3.5
06:30 - Simav (Kütahya) - 1.0
06:26 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.5
06:15 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.2
06:05 - Buldan (Denizli) - 1.3
06:00 - Simav (Kütahya) - 0.9