Antalya'da deprem mi oldu? Alanya'da deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya’nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, 13.21’de kaydedildi. Depremin 28,25 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İlk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk aktarılmadı ancak hafif çaplı hissedilme nedeniyle vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

Ekiplerin saha taramaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...