Antalya'da 5 yıldızlı otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi

Antalya'dan turizm sektörünü yakından ilgilendiren bir iptal haberi geldi. Sorgun bölgesinde COVID-19 tedbirleri ihlal edilerek havuz başında eğlence düzenleyen bir otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi, yapılan denetimlerden sonra otelin ayrıca faaliyetleri durduruldu.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uyguladı.

Kaymakam: Gerekli yaptırım uygulanacak

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.

Sertifikası iptal edildi

Antalya Valili ise, COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirilen ve program sahibi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA) yürütülen Güvenli Turizm Belgelendirmesi kapsamında sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberlerle ilgili harekete geçildiği bildirdi.

TGA tarafından Türk Standartları Enstitüsüne program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi neticesinde Manavgat ilçesinde bulunan otelin Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Otelin faaliyetleri salgın dönemi süresince durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.