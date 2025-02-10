Antalya'da acı olay: Kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek öldü

Antalya'da kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onur İ.'nin kullandığı kamyonet, Alanya istikametine seyir halindeyken bir anda caddeye çıkan 1.5 yaşındaki Enes Eray Kartal'a çarptı.

İHA'daki habere göre kamyonetin arka teker kısmına çarpan küçük çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri minik Enes'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık durumu ciddi olan küçük çocuk ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Enes Eray Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ehliyeti kamyonet kullanmak için yetersiz

Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından küçük Enes'in cansız bedeni yakınlarının kucağında özel bir araca alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a götürüldü.

Kamyonet sürücüsü Onur İ. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ehliyeti kamyonet kullanmak için yetersiz olduğu öğrenildi.