Antalya'da aile katliamı! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru bilinmeyen nedenden dolayı eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, polis memuru M.G. Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenden dolayı eşi F.G. ile kızları M.E.G (10) ve M.G’ye (4) tabancayla ateş açtı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Bu sırada binanın önünde bekleyen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.