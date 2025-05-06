Antalya'da ATV kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana gelen ATV kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yaman Akıncı (36) yönetimindeki 48 BH 398 plakalı arazi aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, sürücü Yaman Akıncı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.