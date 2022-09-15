Antalya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Antalya'nın Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın silahlı saldırıda yaralandı.
AA
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Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ateş açıldı.
Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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