Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu

29 Mart 2019

Murat KÜÇÜK- Antalya

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konulu konferansa ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü – Ekonomist Erkin Şahinöz konuşmacı olarak katıldı. Erkin Şahinöz, Türkiye ekonomisinin ağır bir krizden geçtiğini, döviz kurunda ve borçlanma maliyetinde sert bir yükselişin yaşandığını dile getirdi. Dünya ekonomisinin 2020 sonuna kadar zorlu bir süreçten geçeceğinin altını çizen Şahinöz, şirketlerin alması gereken önlemler ilgili bilgiler verdi. Erkin Şahinöz, bankalardaki mevduatın yarısının döviz olduğunu, bireylerin döviz mevduatının ise kurumlarınkinden fazla olduğunu belirterek, “Vatandaşın 97 milyar dolar dövizi var. Vatandaşın dövize geçmesi, genel beklentinin bozuk olduğuna işaret ediyor” dedi.

“2019’da dış kaynaklı bir kriz yaşanabilir”

Dünya ülkeleri ve Türkiye ekonomisi üzerine analizler yapan Şahinöz, geçen yıl yaşanan önemli gelişmelerin ekonomiye etkisi konusunda katılımcıları bilgilendirdi ve şunları söyledi: “Artık savaşlar ekonomi üzerinden oluyor. Reel sektörün 200 milyar dolar borcu var. Dünyada dolaşımdaki paranın yüzde 66'sı yani üçte ikisi dolar. Dolar-TL kuru ekonominin iyi veya kötü gittiğine ilişkin önemli bir parametre. Deyim yerindeyse ekonomi için adeta güven barometresi.” Donald Trump'un başkan olması ile birlikte ABD'nin siyasetteki tavrının değiştiğine dikkat çeken Şahinöz, "Ülkemizde mali istikrar demek kurun istikrarı demek. Kurda yukarı yönlü hareket olursa ekonomi olumsuz etkileniyor. Ülkemizin normal büyüme hızı yüzde 4,5-5,0'tir. Yüksek büyümemiz iyi değil. 2019 yılında dış kaynaklı bir kriz yaşanabilir" şeklinde konuştu. Ekonomist Şahinöz konferans sonunda katılımcıların ekonomiye ilişkin sorularını cevaplandırdı.