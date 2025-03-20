Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren sanık için müebbet hapis istendi
Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi.
Antalya'da, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) tek yumrukla ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (32), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istendi.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti.
Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kıvanç Şensöz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz, eşinin sosyal medyada paylaştığı çiçek buketli fotoğrafı çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'ya ait iş yerinin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki göstermişti.
Çiçekçinin kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ileri sürülen fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada Kıvanç Şensöz tarafından darbedilen Eşref Yunus Yıldırıcı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında hazırlanan iddianamede, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.