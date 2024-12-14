Antalya'da çiçekçiyi döverek öldüren kişiye istenen ceza belli oldu!

Kepez ilçesinde 12 Ekim'de, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darbederek öldüren Kıvanç Şensöz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davaya konu olan iddianamede, sanığın eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanması üzerine, sanığın maktulü arayarak tehdit ettiği ifadelerine yer verildi. Maktulün, sanığa telefonunu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiğini ve müştekinin de fotoğraflarını sileceğini şüpheliye söylediği halde sanığın tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sanığın daha sonra maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak maktulü öldüreceğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın hiç konuşmadan yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü maktulü, hareketsiz kalmasına rağmen yerde tekmelediği, kaldırıp yere vurduğu bilgilerine yer verilen iddianamede, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olaya dair detaylar

Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te, iddiaya göre, Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan çiçekçi, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.