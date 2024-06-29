Antalya'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Cevizli Mahallesi Germeyen Sokak'ta evlerin arasındaki anızda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında, 20 meyve ağacı ile 10 dönüm alan zarar gördü.
AA
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Akseki'de çıkan yangına gelen ihbar üzerine müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri, 6 arazöz, 2 kepçeyle yangını iki saatte kontrol altına almayı başardı.
Evlere sıçramadan söndürülen yangında, 20 meyve ağacı ile 10 dönüm alan zarar gördü. Ekipler, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini söyledi.