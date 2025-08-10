Antalya'da deniz suyu sıcaklığı İstanbul ve Ankara'daki hava sıcaklığını geçti!

Antalya'da Ağustos ayının ortasında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 46 dereceyi gördü. Nem oranının öğle saatlerinde yüzde 18 civarında seyrettiği şehirde, yerli halk ve turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Deniz suyu sıcaklığı ise 33 dereceyle rekor seviyeye ulaştı. Böylece Antalya'daki deniz suyu, 31 derece ölçülen İstanbul ve 32 derece ölçülen Ankara başta olmak üzere birçok ilin hava sıcaklığını geride bıraktı.

Sıcaklıklar hafta boyunca yüksek seyredecek

Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgarın bile bunaltıcı etki yarattığı şehirde, Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde kimileri ise plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korunmaya çalıştı. Meteoroloji verilerine göre Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek seyretmesi bekleniyor.