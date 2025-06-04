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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Finike Limanı'nda teknelerin bağlı bulunduğu bölgede erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a (66) ait olduğu belirlendi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Ertuğrul'un limanda kendisine ait tekneden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA