Antalya’da faciadan dönüldü: Rus yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı
Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Saat 21.34'da Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldı. Yangın yerine 23 saniyede ulaşan Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, teçhizatlarını hazırlayıp 21.36'da alevlere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'de ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.Seyitoğlu, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.
Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaparak, uçağa pilotların acil durum çağrısı üzerine 21.36'da hızlı bir şekilde müdaha edilerek 89 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.
Antalya Havalimanı'nda inişler olay nedeniyle gece saat 03.00'a kadar iptal edildi.