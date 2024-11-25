Antalya’da faciadan dönüldü: Rus yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.Seyitoğlu, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaparak, uçağa pilotların acil durum çağrısı üzerine 21.36'da hızlı bir şekilde müdaha edilerek 89 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Antalya Havalimanı'nda inişler olay nedeniyle gece saat 03.00'a kadar iptal edildi.