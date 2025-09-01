Antalya’da feci son: Anahtarını unuttu, evinin balkonuna hortumla inmeye çalışırken can verdi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), evde unuttuğu anahtar yüzünden dairesine giremeyince çatıdan hortum yardımıyla balkona inmeye çalıştı. Ancak hortumun kopmasıyla beton zemine düşen Coşar yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda futbol camiasını yasa boğan bir kaza meydana geldi.
Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmecisi ve 2. Amatör Küme takımlarından Manavgat Hisar Gençlik ve Spor’un teknik direktörü Alperen Coşar (43), evde unuttuğu anahtar yüzünden ikametine giremeyince çatıdan dairesine inmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Hortum koptu, beton zemine düştü
Olay, Sarılar Mahallesi 1044 Sokak’ta yaşandı. Anahtarını içeride unutan Coşar, gece saatlerinde eve dönünce çatıya çıktı.
Buradaki güneş enerjisi paneline bağladığı hortumla 3. kattaki balkonuna inmeye çalışırken hortumun kopmasıyla beton zemine düştü.
Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü belirledi
Sabah komşuların ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Coşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Spor camiasında derin üzüntü
Alperen Coşar’ın uzun yıllar amatör futbolculuk yaptıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını tamamladığı, Manavgat’ta genç futbolculara eğitim verdiği öğrenildi. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelirken, Coşar’ın vefatı ailesini ve futbol camiasını yasa boğdu.