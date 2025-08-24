Antalya'da göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı
Antalya Manavgat'ta karpuz tezgahında, tarlada ve sahilde göbek atan Ramazan Vural Gün, sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Aile mesleği olan karpuz ve kavun yetiştiriciliğini sürdüren 24 yaşındaki genç, 'Göbekçi07' yazılı tişörtüyle dikkat çekiyor. Vural, göbek atmayı hobi olarak gördüğünü ve insanları eğlendirmeyi sevdiğini dile getiriyor. Neşeli dans figürleriyle çektiği videolar, sosyal medyada hızla yayılıyor ve büyük beğeni topluyor.
