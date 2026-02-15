Antalya’da heyelan: Evlerde çatlaklar oluştu, seralara dev kayalar düştü

Kumluca ilçesinde üreticiler sel ve hortum afetlerinden sonra şimdi de heyelanla mücadele ediyor. Yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle suya doyan toprak yumuşayarak harekete geçti ve birçok noktada heyelan meydana geldi. Ortaköy ve Sarıcasu Mahallelerinde etkili olan toprak kaymaları, hem evlerde hasara neden oldu hem de düşen dev kayalar nedeniyle seraları kullanılamaz hale getirdi. Ayrıca yer altından geçen içme suyu hattının zarar görmesi nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

Üretici Hidayet Gümüş; "Yavaş yavaş kaydı. Aşırı yağışlar sebebiyle 2 iki gün önce bir kayma oldu. Eve herhangi bir zarar vermedi. Evimi 2 sene önce yaptım. Geçen yıl böyle bir şey olmadı geçen yıl da yağmur yağdı ama bu seneki kadar olmadı" dedi.

Serasının üzerine dev kaya parçası düşen domates üreticisi Ercan Balcı ise dün saat 12.00 sıralarında, dev kayanın yamaçtan kopup geldiğini belirterek, "Heyelan oldu serayı yerle bir etti. Zayiat fazla. Kayayı ve toprağı seradan kaldırmak tek başıma imkansız. Bu yüzden belediyeden yardım istedim. Hafriyat kaldırıldıktan sonra kendi imkanlarımla seramı yeniden kendim kurarım. Taşı toprağı aldıktan sonra kendi seramı kurar, yeniden üretime devam ederim" dedi.