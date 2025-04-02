Antalya'da hortum faciası: Araçlar alabora oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortum paniğe neden oldu.

Hortum, bir iş yerinin bulunan ve içerisinde eşyaların yer aldığı 2 ton ağırlığındaki bungalovu 30 metre sürüklerken, karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari bir aracı da otomobillerin üzerine fırlattı.

Çalışanlar, facianın eşiğinden döndü

Hortumun, dokuz araçta büyük ölçüde zarar meydana getirdiği belirtildi.

Manavgat'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artırarak devam eden sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saat 11.30 sıralarında çıkan hortum, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yol üzeri, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Gök Mobilya isimli iş yerine büyük ölçüde zarar verdi.

Hortum, iş yerinin önünde bulunan 2 ton ağırlığındaki üçgen evi otomobillerin üzerinden uçurup 30 metre ileride ters döndürürken, çatısını iş yerinin önünde park halindeki otomobillerin üzerine attı.

Hortumun havalandırıp otomobillerin üzerine attığı karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari araç ise görenleri hayrete düşürdü. Hortumun meydana gelmesinden kısa süre önce elektrik kesintisi meydana geldiği, işyeri çalışanlarının facianın eşiğinden döndüğü bildirildi.

Öte yandan Manavgat-Antalya yolunda seyir halindeki bir otomobil hortumdan etkilenirken otomobilde büyük ölçüde zarar oluştu.

Can kaybı yaşanmadı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Güngör, hortumdan zarar gören iş yerine gelerek incelemelerde bulundu. Büyük bir doğal afet yaşandığını belirten MATSO Başkanı Güngör "Sevindirici olan tarafı can kaybının olmaması. Büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Allah beterinden korusun, işyeri sahibimize ve Manavgat'ımıza çok geçmiş olsun" dedi.

Hortumun yaşandığı bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Manavgat Kaymakamlığına bağlı ekipler sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.