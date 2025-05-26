Antalya'da kan donduran olay! Oğlunu konuşmak için çağırdı, defalarca bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunan Ali T. (60), oğlu Barış T.'yi (25) konuşmak için Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak’taki boş bir araziye çağırdı. Burada çıkan tartışma sırasında Ali T., yanında getirdiği bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Sesi duyan vatandaşlar araziye geldi

Çevredeki bir parkta bulunan vatandaşlar, boş araziden gelen gürültüleri duyunca bölgeye yöneldi. Barış T.’yi kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç adamın aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Barış T.’nin cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba aynı sokaktaki evinde bulundu

Olay sonrası kaçan Ali T., kısa süre içinde aynı sokakta bulunan evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.