Antalya'da korkunç cinayet! Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre iki kişiyi öldürüp intihar etti

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32) ile arkadaşı Hasan Fırat (30) pastanede bir araya gelerek sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra Kerim Üre iki gencin yanına geldi. Akabinde Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Üre, üzerinde bulunan silahı çıkartarak ateş etmeye başladı.

Üre'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Kerim üre ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

İki kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Habipler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde aracını durduran Üre, araç içerisinde silahı ile hayatına son verdi.

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.