Antalya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Haziran 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

Antalya'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 08:56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 08:56'da Kaş ilçesinde meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, yerin 8.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
9 Haziran 2026 son depremler listesi
08:56 - Kaş (Antalya) - 4.0
08:19 - Foça (İzmir) - 1.2
08:00 - Bergama (İzmir) - 1.4
07:55 - Pütürge (Malatya) - 1.1
07:47 - Beypazarı (Ankara) - 2.0
07:46 - Merkez (Bolu) - 1.6
07:33 - Kırkağaç (Manisa) - 1.3
07:13 - Bergama (İzmir) - 1.6
06:48 - Karaburun (İzmir) - 1.9
06:44 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
06:16 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
06:06 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2
05:30 - Tuzlukçu (Konya) - 2.0
05:27 - Emet (Kütahya) - 1.4
05:26 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
05:13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
05:12 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.3
04:59 - Yunusemre (Manisa) - 1.3