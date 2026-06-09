Antalya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Haziran 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

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Antalya sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 08:56'da Kaş ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, yerin 8.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

9 Haziran 2026 son depremler listesi

08:56 - Kaş (Antalya) - 4.0

08:19 - Foça (İzmir) - 1.2

08:00 - Bergama (İzmir) - 1.4

07:55 - Pütürge (Malatya) - 1.1

07:47 - Beypazarı (Ankara) - 2.0

07:46 - Merkez (Bolu) - 1.6

07:33 - Kırkağaç (Manisa) - 1.3

07:13 - Bergama (İzmir) - 1.6

06:48 - Karaburun (İzmir) - 1.9

06:44 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

06:16 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

06:06 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2

05:30 - Tuzlukçu (Konya) - 2.0

05:27 - Emet (Kütahya) - 1.4

05:26 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0

05:13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

05:12 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.3

04:59 - Yunusemre (Manisa) - 1.3