Antalya'da kritik zirve: Rus ve Ukraynalı bakanlar bir arada

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonda 15. güne girilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Savaşın başlamasının ardından yapılan en üst düzey toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşti.

Görüşme sonrası tarafların ayrı ayrı basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.