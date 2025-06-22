Antalya'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya’nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı Ömer Faruk Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda 07 BFD 71 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.