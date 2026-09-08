Antalya'da orman yangını: Ekipler seferber oldu, evler tahliye edildi, 5 ev kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi.

Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde başlayan yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale sürüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.