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Antalya'da orman yangını

Finike ilçesinde yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Antalya'da orman yangını
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Alınan bilgiye göre Finike'ye bağlı Yuvallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale etti. 

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.