Antalya'da ormanda çıkan yangın teknelere sıçradı

Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.

Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çevredeki balıkçılardan Halil Balcı, AA muhabirine, poyrazın etkisiyle yangının teknelere doğru hızla ilerlediğini söyledi.

Ardından yangının kısa sürede ormanlık alana sıçradığını belirten Balcı, "İtfaiyeyi biz aradık. Seraların yandığı söyleniyor. Yangın sebebiyle o tarafa geçemedik. Orman ekipleri de çevrede sürekli devriye atıyor, onlar da hızlı biçimde hemen geldiler." diye konuştu.