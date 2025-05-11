Antalya’da polisin vatandaşı darbettiği ortaya çıktı! 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Antalya’da görevli iki polis memurunun bir vatandaşı darp ettiğine dair sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kamuoyunda tepkilere neden oldu

Olay, Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli iki memurun bir kişiyi darp ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.