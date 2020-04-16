Antalya’da restoran, pastane ve büfeler açıldı

16 Nisan 2020

ANTALYA (DÜNYA)

Turizmin başkenti Antalya, COVID-19 salgınına karşı önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı tutulan içkili ve içkisiz restoran ve lokantalarla pastane, büfe ve tekel bayilerinin bundan böyle saat 07:00-22:00 saatleri arasında açık tutulması kararlaştırıldı.

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu, COVID-19 önlemlerine ilişkin geçmiş kararlarında güncellemeler yaptı, yeni kararlar aldı. Oybirliğiyle alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/20 Kararı - Coronavirüs (COVID-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler başlıklı kararlarına göre 21 Mart 2020 tarihinden bu yana kapalı kalan bazı işyerleri 16 Nisan 2020 Perşembe günü itibarile açık tutulabilecek.

21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00’ten itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine karar verilen içkili içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri 16 Nisan 2020’den itibaren hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek. Söz konusu işletmeler, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulacak.

Kurul kararlarının ikinci maddesiyle il genelinde bakkal, büfe, TAPDK Belgeli bayiler vb. işyerlerinin hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulması benimsendi.

İl genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dâhil 3 (üç) kişi binebilecek. Birden fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmak zorunlu olacak.