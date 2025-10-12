Antalya’da rüzgarla açığa sürüklenen 19 genç deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Antalya'da hafta sonu aktivitesi yapmak amacıyla SUP'la denize açılan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2 mil açığa sürüklenen 19 genç deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi açıklarında meydana geldi. Saatte 31 knot hızla esen rüzgar nedeniyle geri dönemeyen gençler, birbirlerine tutunarak yardım bekledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, açıkta kürekleriyle birbirine tutunmuş halde bekleyen 10 erkek ve 9 kadını botlara alarak Antalya Yat Limanı’na getirdi.

Gençlere ve firmaya idari ceza

Olayın ardından gençlere ve SUP kiralama hizmeti veren firmaya, Antalya Valiliği’nin 30 Haziran 2025 tarihli SUP genelgesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle tutanak tutulup idari para cezası uygulandı.

Genelgeye göre, 3 boforun (7–12 knot) üzerindeki hava koşullarında SUP faaliyetine izin verilmiyor.

Polis ve sahil güvenlik ekipleri, gençlerin kıyıda kalan eşyalarını da toplayarak kendilerine teslim etti.

Akıllı saat sinyaliyle kurtuluş

Gençlerden Büşra Ünlü, kurtarılma sürecini anlatarak, “Rüzgar şiddetlenince geri dönemiyordum. Yanımda telefon yoktu ama akıllı saatim sesimi algılayıp otomatik olarak sahil güvenliği aradı. Görevlilerle saat üzerinden konuştum. Yaklaşık 20 dakika sonra sahil güvenlik bizi buldu” dedi.

Ünlü, rüzgarda sürüklenen diğer gençlerle denizde birleşip boardlarını bağlayarak ekipleri beklediklerini belirtti.