Antalya'da teleferik kazasında kabin düştü! Can kaybı ve yaralılar var: 29 kişi hâlâ havada mahsur

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi dün devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya açıkladı: 137 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 kabinde mahsur kalan 137 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Yerlikaya, 5 kabindeki 29 kişinin tahliyesine devam edildiğini belirtti. Bölgede 607 arama-kurtarma personeli görev yapıyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Memiş, "Rüzgardan kaynaklı uçuşlarda sorun yaşanıyor. Buna rağmen çok güçlü bir müdahale yaptığımızı söyleyebiliriz. Hava kararmadan operasyonu tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir."

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor

Öte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi. 11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar" dedi.

Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi.

Ankara itfaiyesi kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara itfaiyesinin yola çıktığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara itfaiyemiz, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılmak için 13 arama kurtarma personeli ve 4 donanımlı araçla yola çıktı" ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadesini kullanarak gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

MSB açıkladı: C-130 tipi uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi" ifadesine yer verildi.

Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamış

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.