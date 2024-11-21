Antalya'da turuncu alarm! Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Antalya Valiliği, meteorolojinin turuncu kodla uyardığı, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Antalya'yı turuncu kodla şiddetli sağanağa karşı uyarırken, Valilik'ten açıklama geldi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Şahin tatil haberini şu sözler ile duyurdu:
"Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz."