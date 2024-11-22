Antalya'da turuncu kod uyarısı sürüyor! Yağışta mahsur kalan 403 kişiyi tahliye edildi
Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından başlayan aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 89 ihbarın alındığı ve 403 kişinin tahliye edildiği kentte, aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı 2 bin 389 personel görev yapıyor. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından başlayan aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılıyor.
Şu ana kadar 89 ihbar alındı, 403 vatandaş mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.