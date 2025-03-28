Antalya'da yangın! 13 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenenler var

Gece saat 03.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesindeki 5 katlı apartmanın ikinci katındaki pansiyonda yangın çıktı. Çıkış sebebinin henüz belirlenemediği yangında pansiyon katı kullanılamaz hale geldi.

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler 13 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Apartman sakini bir vatandaş da, yangın anında binayı dumanların sardığını ifade etti. Pansiyon katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı.