Antalya'da yangın! 13 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenenler var
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Belirlenemeyen bir nedenle beş katlı binadaki yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin müdahalesiyle 13 kişi olay yerinden tahliye edildi.
Gece saat 03.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesindeki 5 katlı apartmanın ikinci katındaki pansiyonda yangın çıktı. Çıkış sebebinin henüz belirlenemediği yangında pansiyon katı kullanılamaz hale geldi.
İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler 13 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansta tedavi edildi.
Apartman sakini bir vatandaş da, yangın anında binayı dumanların sardığını ifade etti. Pansiyon katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı.