Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Aksu'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle Yurtpınar Mahallesi’ndeki Perge Antik Kenti’ne kadar geldi. Alevler, amfitiyatronun merdivenlerine kadar ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı alevlerin Perge Antik Kenti’ne ulaşmadan söndürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık "Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır" ifadesini kullanırken, yangının antik kente sıçradığı iddialarını yalanladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir bölgede inceleme yaptı.

Hulusi Şahin, "Sıcak ve kuru hava ile kuzeyden esen kuvvetli rüzgârın etkisiyle çok sayıda yangın çıktı. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekiplerimizle mücadele ediyoruz" dedi.

Şahin, Manavgat ve Muratpaşa'daki yangınların söndürüldüğünü belirtti.

Vali Şahin, Güzeloba'daki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, yangının nedenin ise sabotaj değil yapılan bir faaliyetle ilgili olduğunu duyurdu.

Aksu ve Gazipaşa’da yangınlar ise hâlâ kontrol altına alınamadı.

Vali açıkladı: Bazı evler tahliye edildi

Antalya Valisi Şahin, yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü’nün kara ve hava araçları, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, ilçe belediyelerine ait iş makineleri ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’larla müdahale edildiğini kaydetti.

Şahin, özellikle şehir merkezinde evlerin ve seraların bulunduğu bölgelerde yangınların tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bazı evlerin tahliye edildiğini, birkaç ev ve bazı seralarda zarar oluştuğunu belirten Vali Şahin, hasar tespit çalışmalarının yangınlar kontrol altına alındıktan sonra yapılacağını söyledi.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin de konuşan Şahin, "Bu hava şartları yangına adeta davetiye çıkarıyor. Kuru otlar çıra gibi hazır hale geliyor. İnsan kaynaklı faaliyetler, bazen bir izmarit ya da açıkta yapılan küçük bir ateş bile yangına neden olabiliyor" dedi.