Antalya'da yangın!
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Yurtpınar Mahallesi'nde, evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri söndürmek için harekete geçen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
AA
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.