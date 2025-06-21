Antalya'da YKS dramı: Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca TYT sınavına giremedi

Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı. 10.01'de kapanan kapılar sonrası bazı adaylar içeri alınmazken, kulağındaki takıyı çıkartamayan bir genç kız için veliler adeta seferber oldu. Dakikalarca verilen uğraş sonucu takı çıkartılamayınca sınava alınmayan genç kız, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti.

Kulağındaki takı hayallerini yarım bıraktı

Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı.

Sınav saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındakini çıkartamayınca nedeniyle içeriye alınmadı. Takıyı çıkarmak için yardımına diğer velilerin koştuğu genç kız, uzun uğraş verilse de takısından bir türlü kurtulamayınca sınava giriş süresini doldurarak içeriye giremedi. Kapıların kapanmasının ardından genç kız büyük üzüntü yaşarken, bazı veliler de duruma tepki gösterdi.

'Bütün emekleri boşa gitti'

Genç kıza yardımcı olan velilerden Merve Mavi, oğlunu sınava soktuğunu ve sınava dakikalar kala genç kızın yaşadığı soruna üzüldüğünü dile getirerek "Çok üzüldük. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu. Demek ki strese girmiş, heyecan yapmış, öylece çıkmak zorunda kaldı ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Kulağında takı vardı. Yazık bütün emekleri boşa gitti. Çok isterdim girmesini ama şansı yokmuş" dedi.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı.

Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.