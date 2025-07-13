Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı Antalya’da yüzde 77’yi bulan nem nedeniyle kent sakinleri ve turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı.
Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.