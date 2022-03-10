Antalya'daki diplomasi masasından somut çözüm çıkmadı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede 15. güne girilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşen kritik toplantı sonrası ayrı ayrı açıklama yapıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Kolay olmadı. Bu temas savaştan sonra ilk temas oldu. Hem kolay hem de zor bir görüşme oldu. Lavrov geleneksel anlatılarını gerçekleştirdi. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik çözüm bulmaya çalıştım. İnsanı trajediyi sonlandırmak için en iyisini yaptım. Havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insani amaç ile geldim. Mariupol’dan gitmek isteyen siviller var. Korkudan ve mücadeleden kaçmak isteyen siviller var. Lavrov buna bir taahhüt vermedi. İlgili kişiler ile konuşacağını belirtti. Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı. Bu konuda Rusya’da başka karar alıcılar olduğunu biliyoruz. Çabalarımız devam edecek. Çözüm arama gayretini sürdüreceğiz. Dışişleri bakanları barış ve güvenlik konusunu liderler ile konuşacaklar. Bu iş birliğinin sürecinin ve Ukrayna’daki savaşın bitmesine yönelik sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğim. Rusya’nın işgal ettiği yerlerin özgürleşmesi için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

“Ukrayna pes etmeyecek”

Görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü belirten Kuleba, “Bakan Çavuşoğlu gerçekten iyi çabalar gösterdi. Ben buraya iki görev ile geldim. İlki insanı koridor oluşturmak. İkincisi ise en azından 24 saatlik ateş için anlaşmak için geldim. İnsanların sorunlarını çözmemiz lazım. Biz savaşı durduramıyoruz. Şu açıdan bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa durduramayacağız. Ukrayna pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız. Biz çözümler arıyoruz. Biz cesur bir şekilde vatanımızı ve insanlarımızı koruyacağız. Umarım bu formatın devamı olur. Rusya tarafı görüşmeye hazır ise ben buna açığım. Bugün ihtiyacımız olan tek şet ciddi yapıcı bir görüşmedir. Biz barış için elimizden geleni yapacağız. İnsan hayatı bizim için en değerli şeyimiz.” açıklamasına yer verdi.

“Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı”

Toplantıda askeri bir destek konusunun ele alınmadığını belirten Kuleba, “Benim girişimim üzerine genellikle sahada insani konular oldu. Sayın Lavrov da görüşlerini bildirdi. Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı. Ben çok kez insani konuları hatırlattım. Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor. Ukrayna güçlü savaşmaya devam ediyor. İlk gelen Rus uçaklarının başarısız olmasını sağladık. Teslim olmayacağız.” dedi.

“Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz”

Saldırıların Ukrayna'nın Rusya’nın taleplerini karşılayana kadar devam edeceğini tahmin ettiğini belirten Kuleba, “Bir de umudu öldürmek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz. Bu konulara yapıcı bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. Yanlış yere dönen bir sivilin hiç beklenmeden Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bu bir savaş suçudur. Umuyorum ki Sayın Lavrov bu konuyu Rus ordusundaki arkadaşları ile konuşacak. Sivillerin sorunlarına çözüm bulmak için yardımcı olacak. Öncelikle Mariupol’da insanı yardımın iletilmesi de çok önemlidir. Bence dışişleri bakanları güçlerini birleştirerek çözüm alabilirler. Toplantıda çok basit öneride bulundum. Hepimizin akıllı telefonları var. Ben şöyle dedim. Ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim. Size yüzde 100 garanti verebilirim. İnsanı koridorların amacına ulaşmasını için. Aynısını siz yapabilir misiniz dedim. Kendisi yanıt vermedi. Kendisi de sorumlu kişileri arayacaktır. Farklı farklı varsayımları ile geldik. Çözüm bulma amacı ile geldim. Kendisi dinlemek için gelmiş. Ben her türlü aramayı yapabilirim dedim. Benim önerim desteklenmedi.” dedi.

“NATO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil”

Kuleba, konuşmasını şöyle sürdürdü: “NATO’ya tam üye olabilmek istiyoruz. Bunlar tek bir hamlede olabilecek şeyler değil. Geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. NATO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil. Ukrayna’daki güvenlik durumu ve sonrasında NATO üye olduktan sonra bu durum nasıl olacak bunu sormak lazım. Şu an bir savaş var. Kendi güvenliğimizi temin etmemiz gerekiyor.”

Lavrov: Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor

Rus Bakan Lavrov ise, çözüme yönelik her girişimi desteklediklerini belirtti. Lavrov, krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirterek, insani koridor açılması yönündeki önerilerini yinelediğini ifade etti.

Lavrov, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." dedi.

Lavrov, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.” diye konuştu.

Putin'in Zelenskiy ile görüşmekten kaçınmadığını söyleyen Lavrov, “Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.” dedi.

Lavrov, “Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.” diye konuştu.

"Batı Ukrayna'yı tercihe zorlayarak çatışmaya neden oldu." diyen Lavrov, “Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.” dedi.

Lavrov, yaptırımlarla ilgili şunları söyledi: “Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz."

Çavuşoğlu: Barış için çabalarımız sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1,5 saatlik zirve sonrası sosyal medya hesabından kısa bir değerlendirme yaptı.

Çavuşoğlu, "Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.