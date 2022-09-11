Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde, evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlere 3 helikopter, 2 uçak ve 9 arazözle müdahale ettiklerini, yangında yarım hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.