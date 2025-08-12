Antalya'daki yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.