Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon 613 bin 694'e yükseldi.

Bu rakam, 2019'da 1 milyon 70 bin 532 olarak kaydedilmişti. Son 5 yılda kentteki araç sayısı 543 bin 162 adet artarken, artış oranı yüzde 50,74 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Antalya'nın nüfusu 2 milyon 511 bin 700'den 2 milyon 722 bin 103'e yükseldi.

Nüfus artış oranı yüzde 8,38'de kalırken, araç sayısındaki yükseliş demografik büyümeyi yaklaşık 6 kat geride bıraktı.

100 araçtan 45'i otomobil

TÜİK sınıflandırmasına göre motorlu kara taşıtları; otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, traktör ve özel amaçlı araçları kapsarken, Antalya'da Mayıs 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı 1 milyon 613 bin taşıtın 723 bin 804'ünü otomobiller oluşturuyor. Verilere göre, Antalya'da trafikteki her 100 araçtan 45'i otomobil.

211 bin 275 kamyonet var

Mayıs 2025 verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı kamyonet sayısı 211 bin 275, traktör sayısı 64 bin 43, kamyon sayısı 44 bin 655, minibüs sayısı 31 bin 553, otobüs sayısı ise 14 bin 961 olarak kaydedildi. Özel amaçlı taşıtların sayısı da 881 oldu.

Bu veriler, kent trafiğinde otomobil ve motosiklet dışında kalan taşıtların da hatırı sayılır bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Trafik İstanbul'la yarışıyor

Araç sayısındaki hızlı artış, kent merkezinde trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Toplu ulaşımın yetersiz kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımı öne çıkarken, otopark yetersizliği de sürücüler için günlük bir soruna dönüşmüş durumda.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kavşak düzenlemeleri, yeni yol açılımları ve raylı sistem yatırımlarına rağmen, kent trafiğindeki yük her geçen yıl ağırlaşıyor.

1980'den bu yana 47 katlık artış

Verilere göre 1980'de Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı yalnızca 34 bin 83'tü. Bu sayı 2025'te 1 milyon 613 bin 694'e ulaşarak 47 kat arttı.

Aynı dönemde otomobil sayısı 15 bin 516'dan 723 bin 804'e çıktı.

Antalya'nın nüfusu ise 1980'de 748 bin 706 iken, 2025'te 2 milyon 722 bin 103'e yükseldi.

Nüfus yalnızca 3,6 kat artarken, motorlu araçlardaki artış nüfusun 13 katı oldu.