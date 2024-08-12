Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki muz seraları yangında zarar gördü
Antalya'daki Gazipaşa ilçesi Bakılar Mahallesi Yarbaşı mevkisindeki muz seralarının kenarında bulunan lastik yığınında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine yapılan tüm müdahaleye rağmen, 4 dönüm muz serası yangında zarar gördü.
AA
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Antalya'da lastik yığınından çıkan yangın, muz seralarına zarar verdi.
İhbar üzerine, Gazipaşa ilçesi, Bakılar Mahallesi, Yarbaşı bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.