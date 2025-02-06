Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Peki turizm cenneti Antalya’nın nüfusu ne kadar, Antalya’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Antalya nüfus olarak Türkiye’nin en büyük beşinci şehri oldu.

Antalya’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 2 milyon 722 bin 103 kişi yaşıyor.

Antalya’da erkek sayısı 1 milyon 370 bin 170, kadın sayısı ise 1 milyon 351 bin 933 olarak belirlendi.