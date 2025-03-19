Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Akseki’de ulaşımı aksatan yoğun kar, Antalya-Konya yolunda kontrollü geçişlere neden oldu. Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen mahalleleri başta olmak üzere birçok bölge beyaza büründü. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, sürücüler zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle tır, otomobil ve kamyonetlerin karıştığı yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Antalya-Konya kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaş’ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Kaş ilçesinin yüksek bölgelerinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe ve Sütleğen başta olmak üzere 10 mahallede yoğun kar yağışı gözlendi. Mahalle sakinlerinden Tevfik Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mahallemizde bu yıl ilk defa çok iyi kar yağdı” dedi. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.