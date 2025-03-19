Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, sürücüler zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle tır, otomobil ve kamyonetlerin karıştığı yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Antalya-Konya kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaş’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Kaş ilçesinin yüksek bölgelerinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe ve Sütleğen başta olmak üzere 10 mahallede yoğun kar yağışı gözlendi. Mahalle sakinlerinden Tevfik Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mahallemizde bu yıl ilk defa çok iyi kar yağdı” dedi. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.