Antalya'ya dün acil iniş yapan Polonya yolcuları Türkiye'den ayrıldı

İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağı, dün teknik bir arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmıştı.

Tahliye üçüncü bir uçakla gerçekleştirilebildi

Polonya Enter Havayolları'na ait uçaktaki mürettebat ile 180 yolcunun bekleme salonuna alındığını belirten Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu konuya yönelik açıklamada bulundu: "Uçakta, İsrailli bir öğrenci grubu bulunuyordu. Havalimanında tüm ihtiyaçları karşılandı. Sağlıkla ilgili bir problemleri bulunmuyor. Geldikleri uçak arızalı olunca ikinci uçak istenmişti. O uçak da arızalı çıkınca üçüncü uçak istendi. Diğer iki uçağın da onarımına teknisyenler tarafından devam ediliyor. İçerisinde İsrailli öğrenci grubunun bulunduğu mürettebat ile 180 yolcu, tahliye için gönderilen son uçakla Polonya'ya gitti."