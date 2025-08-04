Antalya'ya havayoluyla kente gelen yabancı ziyaretçi sayısında rekor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya turizminde yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı

Ersoy'un açıklamasına göre, 3 Ağustos Cumartesi günü havayoluyla Antalya'ya giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 105 bin 284'e ulaşarak "tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı" rekorunu kırdı.

Bakan Ersoy, Antalya'nın turizmdeki başarısını vurgulayarak yıl başından bu yana sadece havayoluyla kente gelen yabancı ziyaretçi sayısının 9 milyon 231 bin 309'u bulduğunu belirtti.

Paylaşımında, Türkiye'nin turizmde sadece rakamlarla değil, aynı zamanda güven, kalite ve misafirperverlik gibi değerlerle de öne çıktığını ifade eden Ersoy, "Gururluyuz" ifadelerini kullandı.