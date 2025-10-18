Antalya’ya ulaştırma ve altyapıya 241 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ziyaretleri kapsamında katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında kente yapılan ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi.

Antalya’nın coğrafi büyüklüğü ve ulaşım zorluklarına dikkat çeken Uraloğlu, “Antalya gerçekten çok geniş bir coğrafya. 640 kilometrelik sahil şeridi ve Torosları aşan dağlarıyla ulaşım açısından özel çözümler gerektiren bir yer. Elbette buraya en çok hizmet eden bakanlıklardan birinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olması bizim için kıymetli” dedi.

“241 milyar liralık yatırım yaptık”

Bakan Uraloğlu, Antalya’da bugüne kadar ulaştırma ve altyapıya yapılan yatırımların toplamının 241 milyar liraya ulaştığını belirtti.

“Antalya'ya sadece ulaştırma ve altyapı bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya’da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 196 milyar lira. Başta Antalya Otoyolu olmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Elbette biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Antalya’mıza daha güzel işler kazandıracağız.”

Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde kentin ulaşım altyapısında büyük dönüşüm yaşandığını hatırlatarak, “Antalya’da hiç tünel yokken, şimdi toplam uzunluğu 35 kilometre olan 25 tünel inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Kepezüstü Kavşağı hizmete girdi

Bakan Uraloğlu, Antalya’ya her ziyaretlerinde yeni projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

“Bugün de Antalya’mıza elimiz boş gelmedik. Günlük 95 bin 500 aracın geçtiği Kepezüstü Kavşağı’nı 90 günde tamamlayarak trafiğe kazandırdık. Duraliler ve Uncalı kavşaklarında da çalışmalarımız devam ediyor. Ayakları yükselmeye başladı, kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız.”

“Siyaset sadece hizmetle yapılmıyor”

Yatırımların vatandaşın vergileriyle hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunları yaparken sizin kafanıza kakmıyoruz. Çünkü bu yatırımlar sizin verdiğiniz vergilerle yapılıyor. Siz bize yetki verdiniz, biz de gereğini yapıyoruz. Ama siyaset sadece hizmetle yapılmıyor. Eğer hizmetlere göre oy ölçülseydi, herhalde yüzde 80-90 oy almamız gerekirdi. Eksiklik varsa görüyoruz, dersimizi çıkarıyoruz, vatandaşımızın huzuruna öyle çıkıyoruz.”

Uraloğlu, konuşmasının sonunda toplantıya katılan kadınlara memleketi Trabzon’a seyahat sözü verdi.